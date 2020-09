A Nichelino si avvia alla conclusione la festa di San Matteo

Ultimo weekend a Nichelino per la festa di San Matteo, che anche in questo 2020 così particolare sta raccogliendo consensi con eventi, incontri ed appuntamenti.

Oggi, sabato 26 settembre, sarà la musica la grande protagonista. In piazza Polesani nel mondo, accanto agli stand della fiera, nell'area spettacoli si annuncia una serata scoppiettante. Si parte alle ore 21 con What -Nowa – V1Familia – Giakings &Franky, per andare incontro ai gusti e alle esigenze di un pubblico più giovane.

Dalle 22, poi, spazio a Explosion Show, con musica anni '70, '80 e '90 che potrà far ballare e divertire anche i più grandi e gli over 50. Naturalmente nel pieno rispetto delle norme anti covid, con misurazione della febbre, ingressi contingentati e uso obbligatorio della mascherina.

Il tutto in attesa di una domenica ricchissima, con il Palio dei Quartieri e la Festa dello sport, prima del Gran Galà della Moda.