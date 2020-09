Expocasa, il programma completo della giornata di oggi

È iniziata oggi, sabato 26 settembre, Expocasa, segnando la ripartenza della stagione degli eventi fieristici torinesi. La manifestazione dell’arredamento anima gli spazi del Lingotto Fiere dal 26 settembre al 4 ottobre, e giunge così alla sua 57a edizione, resa possibile grazie alla determinazione dell’organizzatore GL events Italia e di tutte le aziende partecipanti che hanno deciso di essere presenti in un momento così significativo di ripartenza economica e sociale del Paese.

Expocasa, per premiare la fedeltà del proprio pubblico e attrarne di nuovo, ha deciso di rendere eccezionalmente gratuito l’ingresso dei visitatori al salone, per tutti i nove giorni dell’evento.

La visita si svolge in piena sicurezza grazie al protocollo sanitario messo in campo nel rispetto della normativa vigente, in uno spazio di oltre 20.000 mq, allestito per ritrovare una nuova normalità nel rispetto del distanziamento sociale e di tutte le altre misure che ormai fanno parte della nostra vita quotidiana.

Qui di seguito il programma della prima giornata di manifestazione:

Expocasa – Il Salotto della città: calendario eventi

DECLUTTERING E L'ARTE DEL RIORDINO ) – con Sara Togni ( https://arredaconsara.com/

Sabato 26 settembre dalle 14.30 alle 15.30

Approfondisci insieme a me il tema dell’ottimizzazione degli spazi attraverso l’arte del riordino. Parti dal principio e impara a conoscere te stessa e le tue abitudini. Analizza lo spazio che hai a disposizione, distribuisci le tue attività ed infine lavora sugli oggetti. Liberati del superfluo e distribuisci in modo organizzato solamente ciò che viene in tuo aiuto. Vediamo insieme alcune tecniche di organizzazione e di riordino in grado di allestire e mantenere un ambiente rilassante e stimolante. Lavoriamo sulla casa come ambiente d’insieme e poi sulle singole stanze. Con la teoria vediamo insieme alcuni esempi pratici attraverso una serie di immagini e pratiche manuali.

DIVENTA INTERIOR DESIGNER – con Sara Togni

Sabato 26 settembre dalle 17.30 alle 18.30

Il corso vuole spiegare in cosa consiste il lavoro di Interior Designer. Come si svolge una giornata tipo, quali sono i primi passi da affrontare per svolgere la professione; quali sono gli step che portano alla realizzazione di un progetto, quali gli strumenti utili. È rivolto a chi vuole mettere in campo la propria passione e capire se farne una professione. Scopriamo il mondo del design di interni e della progettazione per vivere a 360° il processo che dall’idea porta alla realizzazione effettiva. A partire dalla storia del design, faremo un approfondimento sugli elementi fondamentali che ci servono per la fase di studio e progettazione, come il sopralluogo, materiali, illuminazione, colore, l’organizzazione degli spazi e tutto ciò che serve per interpretare le richieste del cliente, fino alla realizzazione finale del progetto.

GALATEO E L'ARTE DELL'ACCOGLIENZA – con Sara Togni

Sabato 26 settembre dalle 19.00 alle 20.00

“Invitare qualcuno a pranzo vuol dire incaricarsi della felicità di questa persona durante le ore che egli passa sotto il vostro tetto”.

Il corso vuole aiutarti a conoscere quelle che sono le regole base e i principi che definiscono l’arte del galateo e dell’accoglienza in casa. Vediamo cosa bisogna fare per organizzare un pranzo/cena formale in casa propria. Come è bene preparare gli inviti, come ci si deve comportare dinnanzi l’arrivo dei propri ospiti e come si può apparecchiare la tavola. Ti mostrerò alcuni accorgimenti originali su come allestire la tua tavola e insieme realizzeremo alcuni centritavola semplici ma di grande effetto.

EVENTI SALA RESTRUCTURA

INCONTRA L’ESPERTO CASACLIMA

Lo spazio Incontra l’Esperto CasaClima, gestito dai Consulenti energetici dell’Agenzia CasaClima di Bolzano, offre ai visitatori la possibilità di primi incontri sul tema del costruire sostenibile con un’attenzione particolare alla sostenibilità, all’efficienza e al risparmio energetico, all’ambiente e al comfort abitativo.

INCONTRA L’INTERIOR DESIGNER

Se stai arredando casa o pensi che una delle tue stanze abbia bisogno di un restyling, le progettiste di interni di AIPI, saranno a Expocasa per aiutarti con consigli personalizzati. Ricordati di portare con te alcune foto della stanza (anche in versione digitale) e una pianta con le misure.

A TU PER TU CON L’INGEGNERE

Verrà messo a disposizione dei cittadini presso lo stand dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino un servizio per orientarsi tra le più svariate materie che riguardano il territorio di appartenenza e i problemi della vita quotidiana.

Questa offerta di servizi al cittadino, completamente gratuita, viene offerta dagli Ingegneri che partecipano alle Commissioni dell’Ordine ed ha permesso di avviare negli anni scorsi un progetto di collaborazione che da anni ha portato nelle Biblioteche civiche torinesi la figura professionale dell’Ingegnere.

RISTRUTTURARE E COSTRUIRE CON CASACLIMA. EFFICIENZA ENERGETICA, CONFORT E AGEVOLAZIONE SUPER BONUS 110%. ILLUSTRAZIONE DI CASI REALI – Arch. Izzo - Consulente CasaClima

26 settembre dalle 16 alle 18

