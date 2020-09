"Ti taglio la gola" alla ex compagna, la Polizia lo vede e per lui scattano le manette per stalking

Si era recato per l’ennesima volta sotto casa della ex compagna per insultarla e minacciarla. Già in passato si era reso responsabile di costanti telefonate da numero anonimo, richieste di incontro, vessazioni e disturbi in orari notturni sotto casa. Nell'ultimo episodio, addirittura, lo ha visto arrivare con un furgoncino, in orario serale, parcheggiando nei pressi del suo portone, dopo aver suonato svariate volte il clacson in modo da disturbare tutto il vicinato.

La donna ha osservato la scena dal suo appartamento e lo ha sentito gridare di togliersi da dietro la tenda perché tanto sapeva benissimo che lei era in casa. Terrorizzata per se stessa ed il figlio adolescente, la vittima ha chiamato il 112.



L’uomo, 55 anni e già denunciato 10 giorni fa per gli stessi motivi, deve averlo intuito e ha chiamato al telefono un amico, col quale si è accordato per incontrarsi e andare a consumare una pizza insieme, ma lo stratagemma non ha funzionato: i poliziotti, arrivati subito sul posto, hanno intercettato il furgone proprio mentre si stava allontanando.



Una volta in questura, la donna perseguitata ha descritto nei minimi particolari i vari episodi di violenza e minacce ai quali l’uomo l’ha costretta durante la loro relazione, durata circa 5 anni, ma soprattutto gli atti persecutori che si erano verificati negli ultimi mesi, in cui di fatto, si sono separati. L'ex compagno ha negato ogni addebito durante il controllo di polizia, ma in un momento in cui credeva di non essere visto dagli agenti ha poi mimato il gesto di tagliare la gola alla ex compagna: è stato quindi arrestato per stalking.