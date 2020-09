Sicurezza sui mezzi pubblici Gtt: da oggi ripartono i controlli interforze con la polizia municipale

Non è un giorno come gli altri sui mezzi pubblici di Gtt. Da oggi infatti, dopo uno stop lungo diversi mesi, sono tornati i controlli interforze nelle linee considerate più a rischio evasione. Un ritorno alla normalità necessario, soprattutto per salvaguardare la solidità economica dell’azienda che gestisce il trasporto pubblico locale a Torino.

La sensazione, infatti, è che il lockdown e i controlli alle fermate abbiano portato a un aumento degli evasori: il 23 luglio, in una verifica sulla linea 4 che ha visto impegnati controllori e polizia di stato, dei 350 passeggeri controllati ben 72 sono stati trovati senza biglietto. Una percentuale del 20%, superiore ai dati pre Covid.

Esultano poi i sindacati: il punto era stato fortemente voluto da Uil Trasporti, Faisa Cisal, Fast-Confsal, Usb, Cgil, Cisl e Ugl durante la fase di trattativa che aveva scongiurato lo sciopero del 14 settembre. Una notizia da valutare in duplice chiave: quella relativa all’aumento di sicurezza a bordo dei mezzi Gtt per i dipendenti e i clienti e quella relativa alla possibilità di utilizzare con più facilità il pugno di ferro, laddove necessario, perseguendo così i “furbetti senza biglietto” e andando a recuperare risorse indispensabili per garantire il servizio.

“La riattivazione del servizio di controlleria, soprattutto in questo periodo di ripartenza, costituisce per Gtt un’azione strategica e non differibile per due ragioni: l’esigenza di garantire il rispetto delle regole sanitarie dei passeggeri e gli incassi da proventi del traffico. Prima del Covid la stima è di 100 milioni di euro l’anno” ha ammesso l’assessore ai Trasporti Maria Lapietra.

I controlli interforze, due al mattino e due al pomeriggio sono ripartiti oggi in due postazioni a Porta Nuova e corso XI Febbraio. Presenti 4 controllori Gtt e 2 agenti della polizia municipale. Il risultato? 100 passeggeri controllati, di cui 20 senza biglietto e 80 provvisti di titoli di viaggio.

Nei prossimi giorni si aumenteranno le verifiche, arrivando a controllare fino a sei stazioni al giorno, di cui tre al mattino e tre al pomeriggio.