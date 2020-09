Deegito torna con la sua seconda edizione l’evento di Torino più completo sul Digitale

Un evento digiitale unico di cui il nostro gruppo Morenews e la nostra testata Torino Oggi si vanta di essere media partner. Due eventi: uno online e uno a Torino nel 2021, più di 40 relatori di altissimo livello e un approccio concreto con tanti casi studio e digital table su temi di attualità in ambito digitale. Questo è l’evento digital “made in Turin”, che parlerà di innovazione, tecnologia e trasformazione digitale.

La prima edizione – nel 2019 – ha fatto da cornice al primo e più grande festival dedicato al Digitale mai realizzato in Piemonte. Con la sua seconda edizione, l’evento porterà, prima online, poi tornando nel capoluogo piemontese, i maggiori esperti del settore da tutta Italia, diventando ormai un punto di riferimento annuale per gli amanti del digital.

Deegito - Turin Digital Festival, format di Emoe Srl, Agenzia di Marketing e Comunicazione di Torino, si rivolge ad Aziende, Startup, Agenzie, Professionisti e Studenti con un’offerta formativa vasta e completa, volta a soddisfare le esigenze di chi vuole acquisire nuove competenze per la propria professione, far decollare il proprio business attraverso il web o semplicemente avere una panoramica sui nuovi trend del digitale.

Il tratto distintivo è la qualità dell’offerta formativa: l’obiettivo, fin da subito, è stato infatti quello di costruire un festival di altissimo livello, chiamando a partecipare i Relatori più influenti d’Italia, massimi esperti nel loro settore, e selezionando accuratamente gli argomenti di tutti gli speech, per ogni livello di preparazione: base, medio e avanzato.

Branding, Neuromarketing, SEO, E-mail Marketing, E-Commerce, Social Media Marketing, Content Marketing, Legislazione Digitale: saranno moltissimi i micro e macro temi trattati per esplorare ogni angolo dell’universo digitale, da quello più tecnico e di nicchia a quello più generico e “popolare”.

Un’occasione importante dunque per conoscere, ma anche per farsi conoscere grazie ai tanti spazi di networking che saranno allestiti all’evento a Torino e la possibilità di entrare in contatto con le più importanti Realtà Imprenditoriali del Territorio, Esponenti del mondo dell’Informazione e Professionisti del Web Marketing.

Sono tantissimi i Relatori che si alterneranno sul palco di Deegito nelle 2 giornate online e offline. Tra questi: Alessandro Mazzù, Yari Brugnoni, Samantha Visentin, Ale Agostini, Alessandro Frangioni, Deda Fiorini, Paolo Errico.

Formazione, Business, Networking, Show: Deegito si presenta come un incubatore di idee, uno spazio che continua ad arricchirsi grazie alle intuizioni del suo fondatore Massimiliano Gennari e al ontributo di Sponsor e Media Partner che hanno sposato la filosofia del festival, ne hanno condiviso i valori e contribuito alla sua costruzione e divulgazione.