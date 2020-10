Moncalieri, 74enne muore d'infarto nella sede dell'Asl To5

Tragedia oggi, giovedì 1° ottobre, a Moncalieri. Un uomo di 74 anni è morto d'infarto mentre in attesa all'interno della sede dell'Asl To5, in via Vittime di Bologna.

L'anziano aveva accompagnato la moglie per alcune visite mediche , ma un malore improvviso lo ha colto, facendogli appena in tempo a chiedere aiuto al personale dell'azienda, prima di accasciarsi al suolo.

Medici e sanitari hanno provato a rianimarlo, utilizzando anche il defibrillatore, ma invano. Per gli accertamenti dovuti, sul posto sono poi giunti i carabinieri.