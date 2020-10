Festa dei nonni, Ascom regala una settimana floreale in galleria San Federico

Ditelo con un fiore, magari fotografandolo. E con l'occasione, spedendolo ai nonni che in questi giorni celebrano la loro Festa. Fino al 9 ottobre i fiorai dell'Ascom Torino e provincia offrono un'occasione particolare a torinesi e visitatori che passeranno da galleria San Federico, proprio di fronte al vecchio cinema Lux.

Una vera cornice fatta di colori e piante all'interno della quale riprendersi e fotografarsi, con lo slogan #insiemecontrolasolitudine. "I commercianti e i fioristi sono sempre attivi e pronti a regalare una suggestione in una settimana così speciale - spiega Carlo Alberto Carpignano, direttore generale di Ascom Torino e provincia -. Un'occasione per ricordare con un fiore i loro nonni, mandando un selfie o un ricordo in tutto il mondo, in un momento in cui il Covid crea e impone ancora distanze".

Proprio il Covid resta un tema aperto, sul fronte commerciale a 360 gradi. "Non so può abbassare la guardia sul fronte Covid - prosegue Carpignano -, vale per le aziende come per le persone e la situazione economica è fragile e lo rimarrà finché non si sarà risolto l'aspetto sanitario".