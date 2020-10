In Città metropolitana diverse le chiusure viabilità nei prossimi giorni

Strada provinciale 224 di “Pavarolo” dall’1 al 9 ottobre

Per consentire i lavori di rifacimento della pavimentazione a seguito della posa della rete idrica è necessaria la chiusura al transito per tutte le categorie di utenti, della Strada provinciale 224 di “Pavarolo” dal Km. 1+356 al Km. 2+424 dall’1 a tutto il 9 ottobre 2020 tra le ore 8,30 e le ore 17,30, con deviazione del transito su percorso alternativo lungo le Sp. 122, Sp. 117dir. e Via Tetti Aprà.

Strada provinciale 97 dir. 1 di “Cinzano” dal 5 al 10 ottobre

Per consentire i lavori di rifacimento della pavimentazione a seguito della posadella rete idrica è necessaria la chiusura al transito per tutte le categorie di utenti, della Strada provinciale 97 dir. 1 di “Cinzano” dal Km. 0+300 al Km. 0+650 dal 05 a tutto il 10 ottobre 2020 tra le ore 8,30 e le ore17,30, con deviazione del transito su percorso alternativolungo le Sp. 097 e Strada S.Salvatore

Strada provinciale 61 di “Issiglio”.

Per interventi finalizzati alla messa in sicurezza e sistemazione morfologica della parete rocciosa sovrastante la Sp. 61 di “Issiglio” nel tratto compreso tra il Km. 2+300 ed il Km. 2+800 sono previste operazioni di disgaggio che avranno inizio dalle ore 8 di martedì 6 alle ore 18 di venerdì 9 ottobre 2020, con conseguente interruzione della viabilità. Se sussisteranno le condizioni di sicurezza la S.P. 61 sarà lasciata aperta nella fascia oraria notturna e precisamente dalle ore 17,30 alle ore 8,00 del giorno successivo.