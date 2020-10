Moncalieri, esplode una tubatura e si alza un geyser in via Serao

Il risveglio è stato brusco, quando ancora non erano arrivate le prime luci del giorno. A Moncalieri diverse decine di residenti in zona Nasi sono senz'acqua da questa mattina, a causa di una grossa perdita da una tubatura in via Serao, di fronte ai cantieri della nuova piscina

In compenso il guasto ha generato una sorta di "geyser", un getto d'acqua altissimo, come se ci si trovasse in Islanda, la ptria di questo fenomeno natarale. Ma qui si è trattato del risultato dell'esplosione di una tubatura, che ha attirato l'attenzione delle persone che vivono da quelle parti.

Smat è già stata avvisata per gli interventi del caso, ma è possibile che il ripristino non si riveli lavoro tanto breve. Da stabilire le cause del guasto e se sia collegabile ai lavori per la nuova piscina che si stanno svolgendo in zona.