Il programma completo dell'ultima giornata di Expocasa 2020

È giunta l’ultima giornata di Expocasa, il salone dedicato all’arredamento e alle idee per l’arredare che all’Oval Lingotto di Torino ha dato vita a dieci giorni dedicati all’arredamento, al design, agli showcooking, agli artigiani e alla casa del futuro. Davvero un appuntamento che ha segnato la rinascita e un segnale positivo per gli eventi fieristici del torinese.

Questa domenica l’orario è 10-21, e insieme al percorso espositivo tradizionale, con grandi marchi italiani dell’arredamento, ci sono in programma numerosi appuntamenti per il pubblico di appassionati così come per i professionisti.

Molti sono gli appuntamenti in calendario, sempre su prenotazione. Continuano inoltre le consulenze di Incontra l’esperto: lo sportello di CasaClima con orario 17-18,30, dà supporto sui temi del risparmio energetico; mentre A tu per tu con l’ingegnere offre le sue consulenze con orario 15-18,30.

Qui di seguito il programma completo degli eventi di domenica 4 ottobre:

Expocasa – Il Salotto della città

DECLUTTERING E L'ARTE DEL RIORDINO ) – con Sara Togni ( https://arredaconsara.com/

Domenica 4 ottobre dalle 12 alle 13

Approfondisci insieme a me il tema dell’ottimizzazione degli spazi attraverso l’arte del riordino. Parti dal principio e impara a conoscere te stessa e le tue abitudini. Analizza lo spazio che hai a disposizione, distribuisci le tue attività ed infine lavora sugli oggetti. Liberati del superfluo e distribuisci in modo organizzato solamente ciò che viene in tuo aiuto. Vediamo insieme alcune tecniche di organizzazione e di riordino in grado di allestire e mantenere un ambiente rilassante e stimolante. Lavoriamo sulla casa come ambiente d’insieme e poi sulle singole stanze. Con la teoria vediamo insieme alcuni esempi pratici attraverso una serie di immagini e pratiche manuali.

DIVENTA INTERIOR DESIGNER – con Sara Togni

Domenica 4 ottobre dalle 14 alle 15

Il corso vuole spiegare in cosa consiste il lavoro di Interior Designer. Come si svolge una giornata tipo, quali sono i primi passi da affrontare per svolgere la professione; quali sono gli step che portano alla realizzazione di un progetto, quali gli strumenti utili. È rivolto a chi vuole mettere in campo la propria passione e capire se farne una professione. Scopriamo il mondo del design di interni e della progettazione per vivere a 360° il processo che dall’idea porta alla realizzazione effettiva. A partire dalla storia del design, faremo un approfondimento sugli elementi fondamentali che ci servono per la fase di studio e progettazione, come il sopralluogo, materiali, illuminazione, colore, l’organizzazione degli spazi e tutto ciò che serve per interpretare le richieste del cliente, fino alla realizzazione finale del progetto.

GALATEO E L'ARTE DELL'ACCOGLIENZA – con Sara Togni

Domenica 4 ottobre dalle 17 alle 18

“Invitare qualcuno a pranzo vuol dire incaricarsi della felicità di questa persona durante le ore che egli passa sotto il vostro tetto”.

Il corso vuole aiutarti a conoscere quelle che sono le regole base e i principi che definiscono l’arte del galateo e dell’accoglienza in casa. Vediamo cosa bisogna fare per organizzare un pranzo/cena formale in casa propria. Come è bene preparare gli inviti, come ci si deve comportare dinnanzi l’arrivo dei propri ospiti e come si può apparecchiare la tavola. Ti mostrerò alcuni accorgimenti originali su come allestire la tua tavola e insieme realizzeremo alcuni centritavola semplici ma di grande effetto.

COME CONQUISTARE GLI OSPITI CON LA CASA PER GLI AFFITTI BREVI www.homeonstage.it ) – con Irene Auddino (

Domenica 4 ottobre dalle ore 15.30 alle ore 16.30

I fondamentali per aprire le porte di casa agli ospiti e per prepararla al meglio all'accoglienza: l'home-staging e la fotografia d'interni, per migliorare le recensioni ed aumentare visibilità. La comunicazione persuasiva e l'impatto delle emozioni positive sugli ospiti generano e amplificano le prenotazioni.

LA CASA BELLA SI VENDE PRIMA: I SEGRETI PER L’ANNUNCIO IMMOBILIARE VINCENTE – con Irene Auddino

Domenica 4 ottobre dalle ore 10.30 alle ore 11.30

La preparazione della casa come valorizzare immobiliare, per ridurre i tempi di vendita e la trattativa sul prezzo. I 4 migliori alleati per un marketing immobiliare strategico ed efficace: l'home staging e la fotografia d'interni, la comunicazione persuasiva e il web marketing.

EVENTI SALA RESTRUCTURA

· RISTRUTTURARE E COSTRUIRE CON CASACLIMA. EFFICIENZA ENERGETICA, CONFORT E AGEVOLAZIONE SUPER BONUS 110%. ILLUSTRAZIONE DI CASI REALI – Arch. Izzo - Consulente CasaClima

Domenica 4 ottobre dalle 11 alle 13

QUAL È IL VOSTRO SALOTTO DA SOGNO? – con Valentina Piccoli

Domenica 4 ottobre alle 14.30

Quali sono i sogni per il vostro salotto? Basta poco per sentirvi bene rimanendo a casa. Sapersi rilassare è sicuramente un'arte (ndr quello che oggi i Danesi ci vendono come Hygge) ed è accessibile a tutti. Dedicatevi 15 minuti del vostro tempo, staccate la tecnologia e connettetevi con voi stessi. Lasciatevi guidare in un percorso di relax, per sentirvi in pace con voi stessi e capire come il vostro salotto può essere il vostro luogo di perfetto relax

QUAL È IL "VOSTRO POSTO" PREFERITO IN CASA? – con Valentina Piccoli

Domenica 4 ottobre alle 18.30 e alle 19.30

Quali sono i sogni per crearvi un posto speciale a casa vostra? Basta poco per sentirvi bene rimanendo a casa. Sapersi rilassare è sicuramente un'arte (ndr quello che oggi i Danesi ci vendono come Hygge) ed è accessibile a tutti. Dedicatevi 15 minuti del vostro tempo, staccate la tecnologia e connettetevi con voi stessi. Lasciatevi guidare in un percorso di relax, per capire come creare il vostro luogo speciale per un perfetto relax a casa.

SICUREZZA E SANIFICAZIONE DEI PARCHI GIOCHI – con Ordine degli Ingegneri di Torino

Domenica 4 ottobre alle 16 e alle 18

Il parco giochi è il luogo per eccellenza dove giocano e si divertono le persone più importanti: gli adulti di domani! La sicurezza deve nascere by design (ossia a partire dal progetto) e oggi più che mai l’attenzione deve essere posta anche sul contenimento epidemiologico e sanificazione.

Relatori: F.M. Vinardi, ingegnere forense, Segretario dell’Ordine Ingegneri di Torino

R. Amateis, ingegnere esperto in sicurezza, consigliere della Fondazione dell’Ordine Ingegneri di Torino

Special guest F. AUDRITO, architetto fondatore di Studio65

(Rilascio di crediti formativi)

INCONTRA L’ESPERTO CASACLIMA

Lo spazio Incontra l’Esperto CasaClima, gestito dai Consulenti energetici dell’Agenzia CasaClima di Bolzano, offre ai visitatori la possibilità di primi incontri sul tema del costruire sostenibile con un’attenzione particolare alla sostenibilità, all’efficienza e al risparmio energetico, all’ambiente e al comfort abitativo.

A TU PER TU CON L’INGEGNERE

Verrà messo a disposizione dei cittadini presso lo stand dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino un servizio per orientarsi tra le più svariate materie che riguardano il territorio di appartenenza e i problemi della vita quotidiana.

Questa offerta di servizi al cittadino, completamente gratuita, viene offerta dagli Ingegneri che partecipano alle Commissioni dell’Ordine ed ha permesso di avviare negli anni scorsi un progetto di collaborazione che da anni ha portato nelle Biblioteche civiche torinesi la figura professionale dell’Ingegnere.

Contatti:

www.expocasa.it

FB: @ExpocasaTorino

IG: @expocasatorino