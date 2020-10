Ballottagi a Venaria ed Alpignano, in netto calo i votanti

Affluenza in calo, come da tradizione, quando si va ai ballottaggi. Non fanno accezione, nel torinese, i comuni di Venaria e Alpignano, che fino alle 23 di stasera e domani dalle 7 alle 15 richiamno alle urne i cittadini per la scelta del sindaco.

Alle ore 12 a Venaria aveva votato 10,23% degli aventi diritto contro il 14,36% di domenica 20 settembre, quando si era svolto il primo turno (in concomitanza con il voto referendario).

In calo di oltre il 4% il numero dei votanti anche ad Alpignano: a mezzogiorno di oggi ha votato il 9,67% contro il 14,01% di due domeniche fa.