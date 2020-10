Dopo il disastro, il maltempo concede una tregua. Potrebbe però peggiorare nel weekend

Una tregua, dopo giorni inclementi e un disastro che ha interessato il Piemonte: è quella che concede il maltempo, almeno per i prossimi giorni.

Secondo gli esperti di Datameteo, l’evoluzione della settimana ci parla di correnti occidentali a creare annuvolamenti sul Piemonte occidentale e Nord Occidentale e qualche precipitazione sui territori confinali. Tutto da confermare, invece, il peggioramento tratteggiato dai modelli meteo per sabato pomeriggio.

A Torino quindi avremo questa situazione. Da oggi lunedì 5 a giovedì 8 settembre tempo generalmente buono con annuvolamenti sparsi ed irregolari nel corso delle giornate. Termometro con minime in pianura intorno 8-11°C e massime 18-21°C. Venti per lo più deboli o moderati in pianura da Nord Ovest, localmente forti sui rilievi



Da sabato possibile peggioramento ad iniziare dalla Liguria con rovesci di pioggia anche sul Piemonte dal pomeriggio e domenica, con colonnina di mercurio in calo sia sui valori massimi che minimi.



Intanto il Coordinamento Regionale del Volontariato di Protezione Civile del Piemonte fa il bilancio di queste giornate così difficili, che hanno visto coinvolte anche aree del Torinese come la Dora in piena ad Ivrea. Si contano in totale 822 volontari operativi sulle varie emergenze, 8 coordinamenti territoriali della Protezione Civile con 762 volontari provenienti da: Torino, Asti, Alessandria, Biella, Cuneo, Vercelli, Novara, Verbano Cusio Ossola. E 60 volontari appartenenti all’ANA (Associazione Nazionale Alpini) ed all’A.I.B. (Corpo Volontari Antincendi Boschivi. Hanno operato con l’utilizzo di mezzi fuoristrada, motopompe, pompe idrovore, mezzi cingolati, gruppi elettrogeni e moduli speciali.



