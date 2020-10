Migranti: permessi di soggiorno lenti, protesta in via Cernaia

Una ventina di migranti, richiedenti asilo, hanno bloccato oggi via Cernaia, all'incrocio con corso Vinzaglio a Torino, a pochi passi dalla Questura.

La protesta, secondo quanto riferiscono i manifestanti, è per le lentezze nelle concessione dei permessi di soggiorno.

"Gli stranieri somali sono titolari di protezione sussidiaria, uno status "inferiore" rispetto a quello di rifugiato. La legge prevede che la questura conceda il titolo di viaggio solo se sul territorio italiano non é presente l'ambasciata del suo paese", fa notare la Questura di Torino. "La Somalia ha peró un'ambasciata e quindi l'unico modo affinché il richiedente possa ottenere il titolo dalla questura é dimostrare di non potersi rivolgere agli uffici dell'ambasciata di appartenenza, ad esempio per gravi motivi".

"Solo in quel caso possiamo rilasciare il titolo di viaggio".