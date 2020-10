Nuovi manifesti contro i giudici, stavolta a Palazzo Nuovo e davanti alla Fiat Mirafiori

Nuovi manifesti contro magistrati e forze dell'ordine sono comparsi a Torino davanti a Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche dell'Università, e davanti ai muri della Fiat Mirafiori.

La circostanza è al vaglio della polizia. I manifesti sono quasi identici a quelli contro la 'mafia del Tav' apparsi la scorsa settimana davanti al Palagiustizia: differiscono però nel formato perché sono più piccoli.

"La Lotta No Tav è già una bandiera di riscossa popolare. Sta all'azione dei comunisti farne anche una bandiera della rivoluzione socialista che è possibile costruire e che può vincere nel nostro Paese". E' quanto si legge in un lungo comunicato che, nella sostanza, si attribuisce la paternità dei volantini contro i giudici apparsi in città. Il testo è a firma del Comitato di Partito 'Antonio Gramsci' del (nuovo) Pci.

Il lungo comunicato comincia esprimendo "solidarietà a Dana Lauriola, Stefano Milanesi e a tutti i militanti No Tav colpiti dalla repressione". Poi, fra l'altro, sostiene che "la lotta No Tav in corso dalla fine degli anni Ottanta in Valle di Susa è una delle punte di avanguardia del movimento di resistenza delle masse popolari" e che, per questo motivo, deve essere appoggiata e rafforzata soprattutto nel momento in cui è colpita dalla "repressione" (con riferimento alle ultime ondate di provvedimenti giudiziari) di quella che è definita "la Repubblica Pontificia".

"Vergognoso l’ennesimo attacco attraverso i manifesti a Palazzo Nuovo e Mirafiori, che seguono le minacce dei giorni precedenti", ha commentato la parlamentare di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli. "Abbiamo ripetutamente chiesto al Governo di intervenire garantendo la sicurezza delle persone e cercando di arrivare alla radice del problema, ma niente. A Torino si sta sottovalutando un rischio di rigurgito di violenza che non può essere tollerato. Lamorgese venga nella nostra città e faccia vedere che lo Stato non arretra, prima che il fenomeno degeneri".