Porta Nuova sempre più a è portata di bici: la ciclostazione pronta nella primavera 2021

Nella Torino che sorride e promuove l’utilizzo delle biciclette, una ciclostazione a Porta Nuova è senza ombra di dubbio una struttura importantissima per i tanti ciclisti pendolari utilizzano il treno per andare a lavoro.

La buona notizia è che dopo mesi di interlocuzioni, il progetto Torino Mobilty Lab per la realizzazione della ciclostazione di Porta Nuova è realtà: presentata oggi alla Seconda e Sesta Commissione consiliare, l’opera di Grandi Stazioni verrà cofinanziata dal Ministero per l’Ambiente e dalla Città di Torino. La ciclostazione, gestita dalle Ferrovie dello Stato, ospiterà oltre 100 bici con stalli a doppia altezza, di cui sei bici elettriche. In tal senso verrà data la possibilità di ricaricare il mezzo green con una colonnina elettrica. La grande novità? La stazione sarà dotata di una piccola ciclofficina, utile per eseguire piccole riparazioni.

L’edificio, accessibile 24 ore su 24 tramite fornelli e grazie a un’apposita applicazione, avrà il suo ingresso su via Nizza e al fine di garantire la sicurezza dei mezzi di trasporto sarà videosorvegliato. Capitolo costi: la tariffa prevista sarà di 80 centesimi al giorno, un costo piuttosto limitato e spalmabile con l’abbonamento di 12 euro al mese. La ciclostazione verrà inaugurata per la primavera del 2021.

"Per muoversi le persone mescolano sempre piu' i diversi mezzi di trasporto - ha spiegato all’Ansa l'assessora ai Trasporti Maria Lapietra - e la realizzazione del parcheggio custodito nella stazione rendera' piu' facile e sicuro l'interscambio tra la bicicletta e il trasporto pubblico e offrira' un ulteriore incentivo ai cittadini a preferire una mobilita' intermodale".