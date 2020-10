Backstage Torino: rivedi la puntata di ieri dove si parla di #Coronavirus no party

Ieri sera alle 21.00 è andata in onda la consueta puntata di Backstage Torino dove, con la conduzione di Patrizia Corgnati si è parlato del tema #Coronavirus: no party. Le nuove regole, tra mascherine, feste vietate, chiusure serali e divieti vari: sopravviveremo? La curva dei contagi e quella delle attività produttive. Resistere per quanto?

Rivedi la puntata dove hanno partecipato come ospiti: Fabio Borio, presidente Federalberghi Torino, Roberto Bettonte, presidente commercianti piazza Vittorio Veneto (Torino), Augusta Montaruli, deputata FdI, Alessandro Stecco, consigliere Regione Piemonte (Lega) e con Federico Rolando, portavoce nazionale Federtaxi Cisal, Silvio Viale, medico, Aldo Petrasso, fiduciario Amira (Maitre d'Hotel) Torino.