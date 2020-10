Gina Lollobrigida madrina del Lovers, Luxuria: "Sarà un contagio di cultura ed emozioni"

A inaugurare il festival alla Mole Antonelliana, nella serata di giovedì, l’icona del cinema Gina Lollobrigida, 93 anni compiuti lo scorso luglio, che dialogherà con Vladimir Luxuria. La serata (a ingresso su invito) sarà trasmessa in streaming sui canali web e social del Lovers.

Venerdì sera, alle 20.15, l'ospite d'onore al Cinema Massimo sarà il regista Matteo Garrone (Gomorra, Dogman, Pinocchio); alla serata parteciperà anche l’attore Daniele Gattano, che presenterà in anteprima il suo monologo inedito intitolato Fuori!, sul rapporto tra l'omosessualità e il cinema. Sabato 24, alle 20.30, sempre in sala Cabiria, il regista e direttore artistico Luca Tommassini sarà protagonista del talk con Vladimir Luxuria "Una vita in movimento", durante il quale sarà ripercorsa la sua carriera dal successo internazionale, come ballerino e coreografo, attraverso i suoi video e film.Domenica alle 20.15, in sala Cabiria, saranno ospiti d’eccezione della serata di chiusura Achille Lauro - per un confronto sulla "mascolinità tossica" e il gender fluido - e il politico e attivista LGBT Alessandro Zan relatore della legge contro l'omolesbotransfobia, che approderà in aula il 20 ottobre.