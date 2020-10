Le musiche di Nino Rota all'Auditorium Rai in omaggio al centenario della nascita di Fellini

Dallo Sceicco bianco ai Vitelloni, dalla Dolce vita ad Amarcord, passando per Le notti di Cabiria, fino alla pellicola più rappresentativa del rapporto di Federico Fellini con la musica, Prova d’orchestra. È la seconda delle due serate che l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai dedica al Maestro riminese nel centenario della nascita.

L’appuntamento è per questa sera, mercoledì 14 ottobre, all’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” di Torino. Il programma inizierà alle 18.45 con la proiezione integrale del film Prova d’orchestra, curata da Rai Teche e dal centro di Produzione Rai di Torino, con la collaborazione di Rai Cinema, e preceduta da un’introduzione dello storico del cinema Sergio Toffetti. Fellini realizzò Prova d’orchestra nel 1979, e fu la sua ultima collaborazione con Nino Rota, che morì quello stesso anno, dopo aver composto quella che è diventata la sua ultima colonna sonora.

La proiezione è seguita alle 20.30 dal concerto – trasmesso in diretta su Radio3 – con l’OSN Rai diretta da Marcello Rota, interprete di riferimento per la musica da film, e il soprano Cristina Mosca. Si inizia con Lo sceicco bianco, per proseguire con I vitelloni,La dolce vita, Fellini Satyricon,Lenotti di Cabiria, Amarcord e Il Casanovadi Federico Fellini. Chiudono la serata, riallacciandosi idealmente alla proiezione iniziale, le musiche di Prova d’orchestra.