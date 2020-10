Salvini a processo a Torino: rinviata l'udienza. L'avvocato: "In Piemonte troppi contagi, evitiamo rischi"

Matteo Salvini non parteciperà domani a Torino al processo che lo vede imputato per vilipendio dell'ordine giudiziario. L'avvocato del leader della Lega, Claudia Eccher, ha chiesto e ottenuto il rinvio dell'udienza al 18 gennaio. Il motivo? Troppi contagi da Covid-19 registrati negli ultimi giorni in Piemonte. "Non avevo intenzione di esporre a rischi me, il senatore Salvini, la scorta e i testimoni", spiega l'avvocato. I fatti contestati risalgono al febbraio 2016, quando durante un congresso regionale della Lega al palasport di Collegno, l’allora europarlamentare Salvini disse: “Difenderò qualunque leghista indagato da quella schifezza che si chiama magistratura italiana, che è un cancro da estirpare".