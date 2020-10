Entro fine anno i lavori per la moderazione del traffico nel “basso” San Donato

Partiranno a dicembre i lavori per la moderazione del traffico in zona “basso” San Donato, più precisamente all'incrocio tra Via Ascoli e Via Capua.

Gli interventi, annunciati nel maggio 2019 in Circoscrizione 4, verranno realizzati nell'ambito del concorso “Torino Spazio Condiviso” con fondi provenienti da ribassi Pon Metro. L'intersezione tra le due strade verrà rialzata e segnalata in rosso, mentre a protezione degli attraversamenti pedonali verranno posizionate alcune fioriere e previsti restringimenti.

“Si tratta - scrive la sindaca Chiara Appendino sulla propria pagina Facebook - di iniziative concertate con i cittadini, i lavori avranno luogo tra dicembre 2020 e gennaio 2021. Questo intervento è l’attuazione pilota di quelli proposti nel concorso”.

Soddisfatta la Circoscrizione, che però fa notare una criticità: “Finalmente – commenta il presidente Claudio Cerrato – stanno per partire i lavori, chiediamo di valutare gli alberi in piena terra e non su fioriere perché facilmente diventano cestini. Chiediamo anche che l'amministrazione proceda con la progettazione di tutto il basso San Donato e si impegni a trovare le risorse necessarie”.