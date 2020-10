Furti in appartamento ai danni degli anziani: maxi operazione della Polizia di Cuneo, 10 arresti

In circa un mese e mezzo avevano messo a segno oltre venti furti in appartamento, tutti ai danni di anziani soli o persone fragili, per un bottino stimato in almeno 100mila euro.

Stamattina la maxi operazione, che ha coinvolto un centinaio di uomini della Polizia di Stato, supportati dall'elicottero del Reparto volo di Milano, tra il campo nomadi di Passatore, il centro di Cuneo, Asti, Carmagnola e Volvera, dove sono stati arrestati, in totale, 10 soggetti.

Carcere per sei di loro, mentre per altri quattro è scattata la misura cautelare di obbligo di dimora.

I furti sono stati messi a segno a Cuneo, Torino e Aosta. Le indagini sono state condotte dalla Squadra mobile della Polizia di Cuneo, sotto la direzione di Pietro Nen.

In poco più di un mese si è arrivati a chiudere il cerchio su questa associazione a delinquere dedita ai reati contro il patrimonio, particolarmente odiosi perché destano allarme sociale e ancor più perché commessi contro persone anziane.