Incendio in via La Salle a Grugliasco, a fuoco una casa di due piani (FOTO e VIDEO)

E' in corso dalle prime ore della sera un grosso incendio a Grugliasco, in via La Salle, all'altezza di via Berta.

Il rogo, scoppiato forse per un corto circuito, è partito dal tetto di una abitazione antica su due piani, estendendosi rapidamente anche alle abitazioni vicine. E' stata la padrona di casa, assieme al figlio più piccolo, a lanciare l'allarme ed a chiamare i soccorsi.

Nel giro di pochi minuti sono giunti sul posto tre camion e diverse squadre dei Vigili del Fuoco. Si prospetta un lungo lavoro da parte dei pompieri per poter avere la meglio sulle fiamme.