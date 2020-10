La polizia municipale sgombera 11 persone senza fissa dimora dai Giardini Artiglieri da Montagna

Questa mattina, a seguito di reiterati reclami di alcuni cittadini, agenti del Comando Sezione 3, San Paolo – Cenisia – Pozzo Strada - Cit Turin- Borgata Lesna unitamente al personale in forza al Reparto Informativo Minoranze Etniche della Polizia Municipale, hanno effettuato lo sgombero di 11 individui senza fissa dimora che da qualche anno, periodicamente, tornano a insediarsi nell'area dei Giardini Artiglieri da Montagna e zone limitrofe.

Le persone allontanate, in gran parte di nazionalità rumena, erano tutte in possesso di regolare documento di identità.

La Polizia Municipale ha successivamente coordinato i lavori di pulizia dell'area effettuati da Amiat durante i quali sono stati recuperati e smaltiti ben 1.120 chilogrammi tra rifiuti di ogni genere e oggetti propedeutici al bivacco consistenti in materassi, coperte, utensili per cucinare, legni e cartoni per costruire baracche che i soggetti sgomberati avevano abbandonato.