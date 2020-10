Abiti da lavoro? Cast Bolzonella, specialisti da 50 anni

Cosa distingue un abbigliamento da lavoro di qualità? Rispetto delle normative, resistenza, comfort e durabilità. Caratteristiche a cui Cast Bolzonella unisce le prerogative distintive del Made in Italy, un rapporto qualità-prezzo sempre conveniente e la personalizzazione completa di ogni capo.

Basta visitare www.castbolzonella.it per scoprire un catalogo con abiti da lavoro per ogni genere di attività, dai ristoranti ai distributori di carburante. Sono presentate tute, felpe, salopette, t-shirt, giubbotti, divise eleganti e tante linee di abbigliamento certificato (tra cui anticalore, ad alta visibilità, antiacido e antimpigliamento).

Ma Cast Bolzonella non si ferma qui. Ogni anno continua la sua ricerca proponendo novità stagionali di tendenza. Quest'anno spicca un modello di pantaloni in felpa da lavoro . Chi non vorrebbe la comodità di una tuta anche in ambito lavorativo? Il design del pantalone da lavoro si fonde con il tessuto stretch felpato, per un comfort perfetto.

Proposte di indumenti personalizzabili sotto ogni aspetto, che sono già stati scelti da oltre 10.000 aziende

in Italia e nel mondo. Tra queste ci sono Randstad, Sisal, Dyson, Alliance Medical e Roncato. A convincere è il know-how acquisito in oltre 50 anni di esperienza nel settore. Ma anche il rapporto diretto tra produttore e cliente, garanzia di prezzi convenienti e di un supporto professionale in ogni fase dell'acquisto.

Divise da lavoro personalizzate con servizio di riassortimento e logistica

Un team di esperti supporta il cliente nella definizione della propria immagine aziendale, proponendo sia soluzioni di personalizzazione per i capi in catalogo, sia linee create appositamente per le esigenze del brand. L'Ufficio Stile e Progettazione disegna tute, pantaloni, giacche e ogni altro capo che compone la divisa da lavoro seguendo indicazioni e richieste dell'acquirente.

La customizzazione è a 360°, dal tessuto alle colorazioni, definite in modo da allineare i capi all'immagine aziendale. Per quanto riguarda l’applicazione di loghi e scritte, sono proposte numerose alternative, tra cui ricami, stampe, serigrafie e scudetti.

I capi sono spediti in tutto il mondo e, per agevolare i clienti nella gestione dell’abbigliamento da lavoro, è proposta una serie di servizi aggiuntivi come la logistica scorte e le confezioni dipendente con kit nominali inviati direttamente alle sedi di pertinenza.