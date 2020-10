Furto e danni allo stabilimento Alcar Industrie di Vaie

La Fiom Cgil di Torino rende noto che nella mattina di oggi, 26 ottobre 2020, i lavoratori della Alcar Industrie di Vaie, entrando in stabilimento hanno avuto l’amara sorpresa di scoprire che durante il fine settimana qualcuno si è introdotto in azienda rubando diverse attrezzature e procurando danni ingenti agli impianti produttivi.

Si tratta di un ulteriore colpo alla già difficile e complicata situazione industriale che come organizzazioni sindacali stiamo cercando di affrontare in rapporto con quel che resta della dirigenza aziendale e con le Istituzioni a vari livelli.

Antonino Inserra, responsabile di Alcar Industrie per la Fiom di Torino dichiara: “Quel che successo è un atto molto grave. Ci domandiamo a chi possa giovare aggravare la già complicata situazione aziendale. Auspichiamo che le forze dell’ordine individuino rapidamente i responsabili e recuperino il materiale sottratto e, insieme, che questi fatti non pregiudichino il faticoso percorso per salvare l’azienda e i posti di lavoro a rischio”.