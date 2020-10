Incidente di Caluso, dopo la madre morto anche il figlio di 5 anni

Non ce l'ha fatta il bimbo di cinque anni residente a Ivrea rimasto gravemente ferito, venerdì scorso, in un incidente stradale sulla statale 26 alle porte di Caluso.

Nel sinistro era già morta sul colpo la mamma, Silvia Riviera, di 31 anni. Il piccolo, come la madre, è stato sbalzato dall'abitacolo di una Fiat Stilo condotta dal padre 26enne, ricoverato poi in ospedale ma non in pericolo di vita.

Il piccolo, in condizioni disperate, era stato trasportato d'urgenza al Regina Margherita, dove purtroppo è deceduto. Il 26enne al volante della Stilo è stato denunciato per omicidio stradale.