Auto cappottata a Caluso: muore sul colpo una donna di 31 anni, grave il figlio di 5

Tragico incidente ieri sera a Caluso. Verso mezzanotte, una Fiat Stilo, guidata da un ragazzo di 26 anni, di origini rom, per cause in corso d'accertamento, ha invaso la corsia interessata da lavori di ampliamento della SS 26 (Chivasso-Aosta), chiusa al traffico e segnalata, schiantandosi contro i materiali di risulta e cappottando.

La moglie di 31 anni e il figlio di 5 sono stati sbalzati dall'abitacolo. La donna è deceduta sul colpo, il minore è stato trasportato in condizioni critiche all'ospedale Regina Margherita di Torino. L'uomo è invece stato trasferito al San Giovanni Bosco per accertamenti e prelievi ematici, non in pericolo di vita.

Si tratta di una famiglia residente a Ivrea. La salma è stata trasportata camere nelle mortuarie ospedale di Chivasso.