Covid, Ballatore (Fdi): "Tavolo permanente per fronteggiare l'emergenza"

"Venga istituita una commissione permanente, composta da tutte le forze politiche, presenti e non nel Consiglio della Circoscrizione 5 di Torino, per condividere le possibili misure eccezionali da introdurre per fronteggiare questa nuova fase di emergenza socio-economica prodotta dalle conseguenze della pandemia dovuta al Covid – 19". Lo riferisce, in una nota, Alfredo Ballatore, chiedendo a tutti i consiglieri di rinunciare alle proprie indennità, a favore della creazione di un fondo per sostenere le categorie produttive maggiormente in difficoltà.

"Proponiamo anche - aggiunge l’esponente torinese di Fratelli d’Italia della Circoscrizione 5 – il rinvio dei pagamenti dei canoni di locazione dei negozi sul suolo comunale, la riduzione dell’importo da versare, da parte di esercizi commerciali e imprese, per le imposte locali come la Tari. Siano sospesi subito i contributi pubblici alle associazioni. Quel denaro venga usato per sostenere i cittadini e commercianti in difficoltà", conclude Ballatore.