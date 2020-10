Porta Susa, 23enne arrestato per furto aggravato

Gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno arrestato nella stazione di Torino Porta Susa uno straniero ventitreenne, responsabile di furto aggravato di una valigia a bordo del treno internazionale TGV in partenza per la Francia.

Durante i controlli al treno diretto a Parigi, gli operatori Polfer hanno notato un individuo che era già stato visto in precedenza all’interno dello scalo ferroviario senza bagaglio al seguito, scendere repentinamente dal convoglio con una valigia al seguito e nascondersi dietro una colonna.

I poliziotti lo hanno raggiunto e hanno constatato che il bagaglio era appena stato sottratto a un viaggiatore a bordo del treno dal quale era appena sceso il 23enne.

Il giovane, in Italia senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, è risultato gravato da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, in materia di sostanze stupefacenti e colpito da avviso orale del Questore di Alessandria.