"Stop ai tagli nelle scuole dell'infanzia, si sta smantellando un servizio": a Torino raccolte 380 firme

"Stop ai tagli". E' una richiesta convinta e urlata a squarciagola via web quella che circa 400 persone, per lo più genitori di bambini frequentanti le scuole dell'infanzia, rivolgono all'assessore all'Istruzione del Comune di Torino, Antonietta Di Martino.

Sono 380 le firme raccolte con una petizione presentata questa mattina in diritto di Tribuna. Per i genitori, che già a febbraio protestarono per un taglio di 15 classi poi regolarmente avvenuto, il rischio è che un ulteriore "sforbiciata" della classi torinesi porti a uno "smantellamento di un servizio fondamentale della Città". "Si sta andando a ledere sull'ampiezza dell'offerta formativa che dovrebbe essere garantita a tutti i cittadini" affermano tre mamme.

La loro è una richiesta perentoria: nell'anno scolastico 2021-2022, il prossimo, non vengano più applicati ulteriori tagli. "Le scuole di infanzia comunali sono un fiore all'occhiello. Di Martino ci ha sempre spiegato che il vantaggio economico derivante dai tagli avrebbe portato a investimenti: non abbiamo visto nulla di questo" denunciano le tre prime firmatarie della petizione.

In un contesto emergenziale, per i genitori bisognerebbe mettere in campo più energie per agire su organico e infrastrutture: "Non è solo una questione economica. Investire sulla scuola è una precisa scelta politica: è però necessario essere determinati a trovare una soluzione", concludono i genitori.