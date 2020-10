Sindacati Usb in piazza a Torino: "Tamponi gratis per tutti"

Non erano in tanti in piazza Emanuele Filiberto, ma il messaggio é chiaro: reddito dignitoso per chi non puó lavorare, blocco degli affitti e delle utenze e tamponi gratis per tutti. Sono alcune delle richieste avanzate nel tardo pomeriggio da un gruppo di manifestanti riunitosi sotto la bandiera dell'Unione sindacale di base.

"Le conseguenze della crisi sanitaria che stiamo vivendo sono drammatiche - scrivono sui social dal sindacato - con un numero di contagi che aumenta e interi settori lavorativi di cui si prospetta la chiusura. Una crisi che colpirà i lavoratori della ristorazione, del turismo, dello sport e di tutti quei settori di servizi e socialità su cui per anni Torino ha sbandierato la sua rinascita. Sono gli stessi settori nei quali i lavoratori vivono una condizione di contratti a grigio, a nero, costretti ad aprire finte partite Iva, sfruttati e sottopagati".

Fra le altre richieste, una patrimoniale sui grandi redditi per una equa distribuzione della ricchezza; investimenti sulla sanità pubblica e una gestione razionale della crisi sanitaria.