Circo e arti di strada “sbarcano” in rete con Fresh Street

La pandemia “confina” online anche gli spettacoli che, per natura, sono nati e si sono sviluppati sulla strada: per forza di cose, infatti, la quarte edizione di “Fresh Street” sbarcherà in streaming da lunedì 2 a giovedì 5 novembre approfondendo il tema “Space in between”, lo spazio intermedio.

La rassegna, organizzata dalla rete europea Circostrada (rete europea per il circo e le arti di strada) in collaborazione con Fnas (Federazione Nazionale delle Arti in Strada), si sarebbe dovuta svolgere tra il centro di Torino, Parco Dora e la Reggia di Venaria. Per cause di forza maggiore, la stessa approderà su una piattaforma virtuale innovativa (iscrizioni su www.circostrada.org) ideata da Reve ehttp://www.circostrada.org Plastic Jumper.

“Era importante - spiega la patron di Reve Eleonora Ariolfo - progettare uno strumento per superare la crisi. Per crearlo si sono uniti soggetti diversi e diverse risorse per una co-progettazione di tutto il territorio e principalmente con il Torino Fringe Festival”.

A partecipare saranno, oltre agli artisti, anche ricercatori, pedagogisti, giornalisti e responsabili politici da tutta Europa. Il programma prevede le performance di dodici compagnie italiane, quattro presentazioni di progetti artistici sul rapporto con lo spazio pubblico, due sessioni di apertura e chiusura più tre “keynote” tematici con speaker internazionali.

"Il settore dell'arte – sottolinea il direttore di Fnas Federico Toso – vive di networking: è attraverso questo scambio che nascono idee, collaborazioni e progetti. La sfida sulla digitalizzazione vuole provare a ricreare l'emozione dell'incontro live nonostante la distanza che ci separa".

Ma non finisce qui, perché un unico evento dal vivo verrà mantenuto: si tratta di “#Fresh Market# - Background culturale della salsa di pomdoro”, in cui l'artista-contadino Luigi Ciotta venderà i suoi prodotti e le sue storie. L'appuntamento è fissato per giovedì 5 novembre alle ore 12 al mercato di Porta Palazzo: “La performance - si legge sulla scheda - vuole interrogare la posizione dell’artista indipendente durante l’attuale crisi sanitaria”.