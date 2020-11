Times higher education ranking, l'Università di Torino migliora la sua classifica

Times Higher Education (THE) ha recentemente pubblicato la World University Ranking 2021, la nota classifica che valuta annualmente le migliori università del mondo. Sono presenti in classifica 1500 università, 100 in più rispetto all’anno scorso, di cui 49 italiane, con 4 nuove entrate.

Oltre alla classifica generale Times Higher Education ha reso noti anche gli 11 , ovvero le classifiche per gli ambiti disciplinari specifici. L’Università di Torino si è utilmente classificata in 10 ranking disciplinari mondiali.

In particolare UniTo conferma l’ottimo piazzamento nella disciplina , collocandosi anche quest’anno nella top 200 e migliora la propria posizione rispetto allo scorso anno nelle discipline (passando dalla fascia 251-300 alla fascia 201-250) e (dalla fascia 401-500 alla fascia 301-400).

I piazzamenti dell’Università di Torino rispetto ai 10 subject ranking sono: 176-200 posto; 201-250 posto; 251-300 posto; 301-400 posto; 301-400 posto; 301-400 posto; 301-400 posto; 301-400 posto; 401-500 501-600 posto.

A livello globale, l’Università di Torino consolida la sua posizione nella parte alta della classifica confermandosi nella fascia 401-500 e migliora la sua performance nei confini nazionali. UniTo infatti risulta all’11° posto in Italia (l’anno scorso era 15°), a pari merito con le Università di Firenze, Pisa e Napoli e seguito dal Politecnico di Torino e dalle Università di Catania e Trieste.

A livello italiano il migliore Ateneo risulta essere l’Università di Bologna, collocata alla 167° posizione mondiale, seguita dalle Scuole Superiori S. Anna e Normale di Pisa, entrambe nella top 200.

Le classifiche del Times Higher Education valutano le università in tutte le loro attività principali: didattica, ricerca, trasferimento di conoscenze, fondi e internazionalizzazione. Vengono utilizzati 13 indicatori di prestazione calibrati per fornire comparazioni più complete ed equilibrate. Gli indicatori sono raggruppati in cinque aree con un peso percentuale così distribuito:

Didattica (reputazione, dottorati e rapporto docenti/studenti): 30%

Ricerca (reputazione, pubblicazioni e fondi per la ricerca): 30%

Citazioni: 30%

Prospettive internazionali (docenti e studenti stranieri, pubblicazioni con coautori stranieri): 7.5%

Trasferimento di conoscenza (fondi da privati): 2.5%

Per maggiori informazioni: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings

Per approfondimenti sui ranking globali e disciplinari delle università visita la pagina: http://politichediateneounito.it/it/ranking-internazionali/