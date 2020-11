Detenute delle Vallette: "Noi come un malato dalle cure vietate"

"Siamo come un malato a cui vengono vietate le cure dal proprio medico". Così le detenute della sezione femminile del carcere delle Vallette in una lettera aperta indirizzata ad Amnesty International sulla situazione Covid dietro le sbarre.

"I divieti che si aggiungono a quelli che già viviamo stanno appesantendo moltissimo la nostra detenzione - spiegano le detenute - Le regole di distanziamento per evitare il contagio sono impossibili da rispettare, pur volendo, all'interno del carcere a causa del sovraffollamento, delle celle non a norma, delle docce comuni".

"Il rigoroso rispetto dei protocolli sanitari viene imposto quando effettuiamo un colloquio con i nostri familiari, che nel decreto di marzo scorso venivano definiti congiunti. Siamo ammassati tra 'estranei' in strutture fatiscenti con scarsa igiene, però ci viene vietato di stringerci alle nostre famiglie; coloro che fruiscono dei permessi premio per coltivare gli affetti, al rientro devono stare in quarantena non potendo lavorare".

"Scontare la pena così rende 'doppia' la reclusione", conclude la lettera delle detenute.