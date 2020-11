Mistero a Chivasso, trovato un cadavere in mezzo alla campagna

Nelle campagne di Chivasso, in località Baraccone, intorno alle 14 di oggi, i carabinieri hanno rinvenuto, su segnalazione di un agricoltore in transito, il cadavere di un uomo.

Si tratta di una persona di carnagione chiara, di età apparente compresa tra i 30 e i 40 anni, in posizione supina, priva di documenti.

Secondo il medico legale, il cadavere non presenta visibili segni di violenza. Gli investigatori dei carabinieri della compagnia di Chivasso e la Sezione investigazioni scientifiche del Comando Provinciale, in attesa dell'esame autoptico che accerti l'orario e la causa della morte, si stanno concentrando per identificare il giovane e capire se sia giunto sul posto da solo o se il suo corpo sia stato abbandonato.