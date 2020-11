Il tema della paternità in mostra alla “Tettoia dell'Orologio” di Porta Palazzo

Sedici scatti per sedici racconti che affrontano il tema della paternità da diversi punti di vista: fino al 7 novembre compreso sarà possibile visitare, presso l'Antica Tettoia dell'Orologio del mercato di Porta Palazzo, la mostra fotografica “Chi vuol esser padre sia”.

L'idea è ispirata all'omonimo libro curato da Enrico Chierici per Neos Edizioni: “Dopo dieci anni di iniziative legate all'universo femminile - spiega – con la casa editrice abbiamo scelto di affrontare qualcosa di nuovo e poco trattato, soprattutto in chiave narrativa: esistono, infatti, diversi saggi ma la maggior parte approfondisce aspetti legati alle madri e ai figli ma non ai padri. È stato un cammino duro ma piacevole, accompagnato da sedici voci in rappresentanza di altrettante esperienze biografiche o di finzione”.

La genesi stessa di “Chi vuol esser padre sia” ha avuto un percorso particolare: “Inizialmente – prosegue Chierici – il libro avrebbe dovuto contenere soltanto i racconti ma, in seguito, abbiamo pensato che le foto in bianco e nero avrebbero potuto aggiungere qualcosa di bello e interessante. A questo proposito abbiamo contattato alcuni fotografi, professionisti e non, chiedendogli di concederci un'immagine significativa sulla paternità da abbinare ai testi”.

L'esposizione è allestita all'interno dello spazio espositivo del progetto Fotografia Km 0 (stand 84), curato da Michele D'Ottavio: “In questo momento così buio - sottolinea – aprire uno spazio di cultura, oltre a essere un segnale di resistenza, può contribuire ad illuminare il presente. Organizzare questa mostra in un luogo come questo, dove il passaggio di testimone tra padri e figli è tradizione, è stato naturale”.