La denuncia di Magliano (Moderati): "Ecoisole Smart? Senza migliorie, misura inutile"

"Nuove "Ecoisole Smart", al momento più ombre che luci: un giudizio che confermo anche dopo aver discusso in Consiglio Comunale la mia interpellanza sul tema". Lo dichiara Silvio Magliano, capogruppo dei Moderati in Consiglio Comunale.

"I cambiamenti, di modalità e di raccolta, non sono stati, fin qui, adeguatamente accompagnati dall'Amministrazione. Ai piedi dei nuovi bidoni continuano ad accumularsi rifiuti. Se è positiva la prospettiva della collocazione di fototrappole (lungo le Spine e in Aurora), come garantito dalla Giunta, merita una riflessione di segno totalmente opposto il fatto che ancora diverse di queste Ecoisole non funzionano in maniera ottimale o sono posizionate in maniera non consona".

"I sacchi (o i rifiuti di altra natura: copertoni, per esempio) accatastati ai piedi delle campane restano in quella posizione per giorni in attesa di essere rimossi da Amiat. Sulla collocazione non idonea delle campane, ho fatto presente a verbale il caso esemplare del civico 23/3 di corso Gamba, con i nuovi bidoni che di fatto pregiudicano l'uscita dai garage".

"Ho invitato l'Amministrazione a intervenire per migliorare il funzionamento delle campane (che talvolta non si aprono correttamente benché l'utente utilizzi la tessera), ad aumentarne il numero, a razionalizzarne la disposizione e, in generale, a mantenere alta l'attenzione affinché questo importante investimento da parte della Città non si risolva in un nulla di fatto. I cambiamenti di abitudini devono essere accompagnati dall'Amministrazione".