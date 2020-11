Le deliberazioni del Consiglio comunale odierno

Il Consiglio Comunale ha approvato, questo pomeriggio, una delibera che introduce modifiche al regolamento Cosap.

Le modifiche consentiranno alla Giunta di approvare l’esenzione temporanea del canone di occupazione di suolo pubblico per aree svantaggiate della Città, individuate con criteri chiari e oggettivi, redatti in apposito documento, al fine di incentivare la realizzazione di attività di animazione del territorio aventi carattere culturale, sociale sportivo, benefico, religioso, politico e/o sindacale, indipendentemente dalla loro durata.

Il provvedimento, ha sottolineato l’assessore Marco Giusta, consentirà di raggiungere l’obiettivo di realizzare una città policentrica, sostenendo le aree già utilizzate per eventi, individuandone altre per garantire rigenerazione urbana, e proponendone a grandi “player” del territorio perché questi possano presentare eventi non solo nelle piazze del centro ma anche in periferia.

La delibera, che prevede che sia esentata dalla Cosap la parte commerciale annessa (che non potrà superare il 25%) è stata approvata con emendamenti proposti dai consiglieri Massimo Giovara, Federico Mensio, Andrea Russi e Serena Imbesi e ha ottenuto il voto a favore unanime dei 33 consiglieri presenti.

Il Consiglio Comunale di Torino ha approvato, questo pomeriggio, una mozione (primo firmatario Silvio Magliano) con la quale si chiede a Sindaca e Giunta di avviare l’analisi dei costi delle utenze a carico dei condomini, favorendo interlocuzioni con le organizzazioni di categoria degli amministratori perché possano essere rinviate le scadenze previste per i pagamenti delle utenze condominiali (riscaldamento e acqua) a favore di società e aziende controllate o partecipate dal Comune. L’atto è stato approvato grazie ad un emendamento del consigliere Marco Chessa.

Con il Decreto “Rilancio” il Governo ha stanziato 155 miliardi di Euro, puntando, tra gli altri obiettivi, alla ripresa economica delle imprese e delle famiglie. Tra gli interventi previsti si evidenzia l'Ecobonus con il quale sarebbe possibile ottenere detrazioni pari al 110% per lavori volti all'efficienza energetica e alla tutela ambientale.

La mozione (prima firmataria Eleonora Artesio, gruppo “Torino in Comune”) specifica che potendone usufruire gli Istituti autonomi per le case popolari, chiede all'Amministrazione di collaborare con la gestione di Atc Piemonte, per poter ottenere le detrazioni “Ecobonus”; promuovere la coibentazione e l'efficienza energetica degli edifici comunali e sviluppare una campagna di comunicazione per sostenere i privati a svolgere interventi di riqualificazione energetica, attività fondamentali per migliorare la qualità dell'aria e ridurre gli sprechi.

Il documento è stato approvato dal Consiglio comunale nella seduta odierna, che ha approvato anche una mozione – prima firmataria la Consigliera Comunale Federica Scanderebech – sul tema del sostegno alle televisioni locali e al pluralismo dell'informazione a seguito della pandemia.

Dichiara la Consigliera Scanderebech "In un periodo come quello che abbiamo, e che stiamo tuttora attraversando, l’informazione è stata fondamentale anche ai fini dell’emarginalità sociale. Essendo dovuti stare chiusi in casa, onde prevenire il contagio da covid-19, la tv ed in particolare anche quelle locali sono state di indispensabile supporto per l'informazione ma anche hanno avuto un ruolo di supporto psicologico e sociale”.