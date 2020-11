Nuovo studentato nell'area Frejus/Revello/Cesana: approvata la trasformazione urbana

La Giunta comunale, nella seduta odierna, ha deliberato la proposta dell’Assessore all’Urbanistica Antonino Iaria relativa alla variante al Piano Esecutivo Convenzionato relativo all’area urbana di trasformazione via Fréjus – via Revello – via Cesana (P.R.G. ambito 8.22 Fréjus).

Nell’ambito del PEC è prevista la realizzazione di un nuovo edificio destinato specificamente alla popolazione studentesca, e di chiunque avrà esigenza di residenza a Torino per motivi di studio.

La nuova residenza per studenti conterrà circa 600 stanze e la superficie totale, comprensiva delle parti esterne, sarà di oltre 18mila mq. Una parte dell’area, in passato, era già stata oggetto di demolizione e di procedimento di bonifica da parte di un altro soggetto proponente.

Inoltre, la Società proponente creerà un’area verde all’interno del lotto offrendo di fatto un nuovo spazio per la fruizione pubblica. Le spese di realizzazione e di manutenzione dell'area verde saranno a carico della Società proponente.

“L’area dell’ex Diatto – ha sottolineato l’Assessore Antonino Iaria - finalmente avrà una nuova vita, un giardino e uno spazio coperto per i cittadini che il quartiere desiderava da tempo. Come Amministrazione stiamo anche lavorando, in collaborazione con il Politecnico e la Circoscrizione, per il recupero del capannone limitrofo”.

Con l'approvazione del Piano Esecutivo Convenzionato il Proponente può attivarsi per redigere i progetti di costruzione e di realizzazione.