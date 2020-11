Rsa privata di Nichelino torna ad accogliere pazienti Covid

L'anticipazione di qualche giorno fa ha trovato conferma questa mattina. Sarà ancora la RSA Debouché-Miraflores ad accogliere a Nichelino i pazienti Covid di questa seconda ondata.

La struttura del gruppo Gheron ha siglato un accordo con l’Asl To5 per ospitare, a partire dai prossimi giorni, 180 pazienti provenienti da situazioni complesse di contagio del Piemonte. L’Asl TO5, inizierà il trasferimento dei primi pazienti questa settimana. “Una boccata di ossigeno per le strutture ospedaliere già messe a dura prova fin dai primi giorni per questa repentina ripresa dei contagi", spiega Massimo Uberti, direttore generale dell’Asl To5.

"Le Asl della nostra area, trasferiranno pazienti Covid dai presidi ospedalieri che lo necessitano. Sulla base di quelle che saranno le decisioni assunte dal Dipartimento interaziendale per le emergenze epidemiologiche infettive (Dirmei), stessa cosa la potranno fare le altre Aziende sanitarie del Piemonte”.



"Questa struttura è una grande opportunità per l'intero territorio dell'Asl To5: è infatti necessario avviare strutture di decantazione per i pazienti in via di guarigione e per i soggetti in difficoltà a rimanere a casa perché privi di una rete famigliare. La sua presenza consentirà agli ospedali dell'Asl To 5 di liberare posti letto per i pazienti più gravi", ha dichiarato il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo.

Il presidio sorge in località Debouchè su un’area di circa 5.000 metri quadrati e consta di 6 piani fuori terra con un seminterrato dedicato a magazzini e parcheggi per il personale.