L'opera d'arte di Mirafiori è "Dolcissima": sabato quattro pasticcerie si mettono in mostra

Richiamando golosamente il superlativo che caratterizza i principali eventi del mese dell'arte contemporanea a Torino, la periferia sud della città mette in scena, sabato 7 novembre, dalle ore 10 alle ore 18, “Dolcissima Mirafiori”, per Terra Madre Salone del Gusto. Un tour libero alla scoperta del quartiere e del suo dolce tipico, "Il Tronchetto di Caterina", vincitore del contest promosso diversi mesi fa dal progetto COM.PRO a Mirafiori, con il sostegno della Fondazione della Comunità di Mirafiori Onlus e l’accompagnamento di Kallipolis.

Un prodotto familiare, ma dal sapore unico, realizzato con la Mela Grigia di Torriana, Presìdio Slow Food tra le Antiche varietà di mele piemontesi, con l’aggiunta speciale di cannella, cioccolato e zenzero, ingrediente legato a una leggenda della vita privata e delle numerose maternità di Caterina d’Asburgo, sposa di Carlo Emanuele I di Savoia, per la quale fu costruito il Castello di Mirafiori nel 1585.

La speciale torta di mele è stata ideata Benedetta Lanza assieme alla figlia di 11 anni Frida, e oggi è possibile trovarla nelle quattro pasticcerie che hanno collaborato per la prima volta a creare una ricetta unica, interpretata da ogni maestro pasticcere secondo l’artigianalità del prodotto.

Il Tronchetto si potrà quindi assaggiare, in produzione esclusiva, presso le pasticcerie Dell’Agnese (corso Unione Sovietica 417), D’Arrigo (corso Traiano 22/B), Da Tony e Maria (via Celeste Negarville 25H) e Venere (strada Comunale di Mirafiori 42/D).

Per l'occasione verrà anche lanciato un contest social: basterà scattarsi una foto di fronte al banner degli esercizi commerciali con la fetta di torta in mano, e postarla includendo il tag @il_tronchetto_di_caterina sul proprio profilo Instagram. In palio, uno dei quattro buoni spesa del valore di € 50 da usare in una delle pasticcerie.

Il 5% del ricavato delle vendite verrà devoluto alla Fondazione della Comunità di Mirafiori. che lo destinerà ai fondi sociali a sostegno del quartiere (contrasto alla povertà educativa, fragilità sociale e povertà alimentare).