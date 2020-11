Nichelino, ripartono la "cultura d'asporto" e le consegne a domicilio della Protezione Civile

Il servizio sarà attivo inizialmente nei giorni di Lunedì e giovedì dalle ore 8.30 alle 12.30 chiamando il numero 0116819699. Ma sta per ricominciare un altro servizio di consegne, non legato al cibo. Con una lettera firmata dal sindaco Giampiero Tolardo e dall'assessore Michele Pansini, che annuncia la chiusura della biblioteca civica Giovanni Arpino, a Nichelino si appresta a ripartire il progetto della "cultura d'asporto".

L'iniziativa era stata lanciata già durante e subito dopo il primo lockdown, per provare a tenere in vita la lettura dei libri e il servizio di prestito. Ora il nuovo stop porta a rilanciare una iniziativa che aveva riscontrato molto interesse. "Abbiamo sperato fino alla fine che, seppur nel rigoroso rispetto delle procedure di contenimento del virus, le biblioteche potessero rimanere aperte. Non è andata così e adesso anche l”Arpino“ resta chiusa", hanno scritto Tolardo e Pansini.

"Questo non significa però che non possiate prendere in prestito i libri. A breve ripartirà il servizio a domicilio 'cultura d’asporto' e ci sarà inoltre la possibilità su MLOL di scaricare in formato digitale i libri del catalogo, e sulla pagina Facebook della nostra Biblioteca troverete presto le informazione per accedere al servizio".

"Siamo certi che anche questa volta i libri sapranno essere per ognuno di noi un amico sincero per vivere meglio questa fase, e strumento per capire la difficile realtà che ci circonda", hanno concluso il sindaco e l'assessore alla cultura di Nichelino.