Da domani a Nichelino tornano in pista i bikers della "cultura d'asporto": il libro in prestito portato a casa

Sarà riattivato da domani, mercoledì 18 novembre, il servizio “Cultura d'Asporto” già lanciato in primavera del Comune di Nichelino.

In considerazione della chiusura delle biblioteche stabilita dal Governo con l'ultimo Dpcm per prevenire rischi contagi da Covid 19, torna la possibilità di prenotare i libri che poi saranno portati a casa da volontari del "Circolo Primo Maggio" in bicicletta. I volontari indosseranno la pettorina rossa e trasporteranno i libri richiesti in borse dello stesso colore.

Il servizio sarà gestito dalla biblioteca civica Giovanni Arpino in collaborazione con il Circolo Primo Maggio. La consegna è prevista il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Il servizio è riservato agli utenti residenti a Nichelino. I libri si potranno prenotare telefonando al numero 011 6270047, tramite e-mail a biblioteca@comune.nichelino.to.it. Il servizio di prenotazione telefonica sarà attivo da lunedì a venerdì, dalle ore 9 alle ore 13. Si potranno prenotare fino a 5 libri.

“Rimettiamo in campo, in questo momento di emergenza, un bel progetto che permette di continuare a usufruire di un servizio indispensabile come quello della lettura dei libri", spiegano il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo e l'assessore alla Cultura Michele Pensini. "La cultura è elemento imprescindibile per superare le difficoltà create dal dover rimanere in casa per non contagiarsi".

"Non è un servizio di fattorinaggio dei libri, è qualcosa di più importante: è la promozione della cultura attraverso un mezzo sostenibile, la bicicletta. Grazie al Circolo Primo Maggio per aver dimostrato grande sensibilità attivandosi con celerità per far partire subito il servizio”, hanno concluso Tolardo e Pansini.