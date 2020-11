Controlli nel centro di Torino: la Polizia incastra due stranieri latitanti e li porta in carcere

Attorno alle 3 di stanotte, in particolare, gli uomini delle forze dell'ordine hanno controllato un 34enne sudanese sorpreso a dormire in Piazza Carlo Felice. L’uomo, privo dei documenti, è stato accompagnato in Questura e dalle impronte digitali è risultato colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Novara: dovrà scontare la pena di un anno e mezzo di reclusione.