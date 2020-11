Campidoglio, i lavori per la moderazione del traffico non sono ancora partiti

Dopo diversi rinvii e ridimensionamenti, soprattutto per quanto riguarda la pedonalizzazione, in questi giorni sarebbero dovuti partire i lavori per la moderazione del traffico all'interno di Borgo Campidoglio. Sarebbero perché, eccezion fatta per il box prefabbricato di supporto al cantiere, dei lavori non c'è per il momento traccia: “L'inizio degli interventi – commenta il presidente della Circoscrizione 4 Claudio Cerrato – era fissato per il mese di ottobre ma, finora, non si è visto nulla. In agosto e in settembre ho scritto due volte all'assessora Lapietra per avere un cronoprogramma dei lavori senza ricevere mai risposta; con il montaggio della 'baracca' dovremmo comunque esserci”.

Nel frattempo c'è chi, come la Lega, ha chiesto (senza successo) la sospensione definitiva di qualsiasi pedonalizzazione attraverso una mozione poi bocciata dal Consiglio: “Nel 2018 – ha affermato il capo-gruppo alla quattro Carlo Emanuele Morando – sono state raccolte quasi 1000 firme contro un progetto che non offre risposte ma aumenta i problemi, come lamentato da alcuni commercianti. Bisognerebbe piuttosto attivarsi per risolvere definitivamente il problema della sosta”. A mettere d'accordo maggioranza e opposizione è, invece, l'installazione di nuovi “paletti” dissuasori per proteggere i marciapiedi e impedire il parcheggio selvaggio nel quartiere.