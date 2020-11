Da domani attivo il nuovo pit stop a Nichelino. In città e a Moncalieri superata la soglia dei 1000 positivi al coronavirus

"Finalmente i residenti non si dovranno più spostare a Carmagnola o a Chieri per effettuare il tampone", ha detto il sindaco Giampiero Tolardo, "sono state accolte dall'Asl To5 le richieste arrivate dai Comuni più grandi per avere servizi vicini ai loro cittadini". Il pit stop di via Berlinguer offrirà il servizio nei giorni di martedì e mercoledì, dalle ore 9 alle 15.30. Placata anche la rabbia iniziale del primo cittadino che aveva tuonato per l'impossibilità di prenotare il tampone ("intollerabile, così i pazienti si dovranno recare senza prenotazione: questo porterà al rischio di altre code"): dal tardo pomeriggio di ieri è diventato possibile prenotare anche per il sito di Nichelino.

Il Comune di Nichelino ha ricordato che ci si può sottoporre all'esame solo su indicazione del medico di famiglia, che segnala il soggetto sulla piattaforma regionale, dicendo "grazie a tutti coloro che in questo momento di grande difficoltà si stanno adoperando, senza risparmiarsi, per fornire un servizio all'altezza della situazione".

Intanto, cambia anche la viabilità in via Berlinguer a seguito dell'attivazione del nuovo punto tamponi. Nelle giornate di martedì e mercoledì con orario 9-15, a partire da mercoledì 11 novembre e fino al termine dell'emergenza sanitaria, il sindaco Tolardo ha disposto con l'ordinanza numero 248 che la sosta e il transito nell'area di sosta antistante il Centro Onnisport e nell'area parcheggio fra le via Debouche e Nenni siano riservate unicamente ai veicoli di persone dirette ad effettuare l'attività di monitoraggio sanitario sul Covid.

Per tutti gli altri è istituito il divieto di transito, di fermata e di sosta con rimozione forzata; è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, e di fermata, in entrambi i sensi di marcia in via Berlinguer (dall'intersezione con piazza Spadolini fino al termine della strada), con l'eccezione dei veicoli di persone dirette ad effettuare il tampone, di quelli dei residenti, di quelli di polizia, di quelli di soccorso e di quelli della raccolta differenzita dei rifiuti.

Infine, il transito in via Amendola (interni 24 e 32) e in via Pio La Torre (dall'intersezione con via Berlinguer a quella con via Amendola presso il civico 32) sarà consentito solo ai veicoli in uscita dal Presidio Asl, a quelli dei residenti, a quelli della polizia, ai mezzi di soccorso e a quelli della raccolta differenziata dei rifiuti.