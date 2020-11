Evade dai domiciliari, ma la polizia lo sorprende a Porta Nuova e lo arresta

Lo straniero, all’atto dell’identificazione, è risultato evaso dagli arresti domiciliari, misura cautelare emessa lo scorso agosto dal G.I.P. di Milano, per il reato di stalking, nei confronti di alcuni vicini di casa.



L’uomo, gravato da numerosi precedenti penali, era già stato denunciato dai carabinieri di Bollate per il reato di evasione lo scorso settembre. Dalle successive indagini, è emerso che l’albanese, trovato in possesso di 790 euro in contanti, di cui non è stato in grado di giustificarne la provenienza, si sia recato nel capoluogo piemontese per compiere attività illecite. Il 51enne è stato arrestato, in attesa del giudizio per direttissima.