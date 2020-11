Sicurezza per lo sport in montagna: prosegue l'iter in Consiglio regionale

Gli aspetti urbanistici, ambientali e turistici contenuti nella proposta di legge 66 che intende modificare le norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali ed estivi e disciplina dell’attività di volo in zone di montagna, presentata dal consigliere Valter Marin (Lega), saranno oggetto di ulteriori approfondimenti tecnici, come richiesto dai gruppi di opposizione Pd e M5s. E’ stato deciso in una congiunta della terza e sesta Commissione, presieduta da Paolo Bongioanni.

Marin aveva già avanzato una proposta di riscrittura della Pdl, che recepiva molti degli emendamenti presentati e teneva conto delle osservazioni delle associazioni ambientaliste, delle guide alpine e dei maestri di sci sentiti in audizione nel corso dell’anno.

In particolare, il consigliere Daniele Valle (Pd) ha rilevato una serie di criticità ancora presenti relative alle distanze tra le piste e gli edifici adiacenti (le c.d. ‘fasce di rispetto’) e alla sicurezza, che sarebbe garantita dagli impiantisti all’interno della pista ma non per il fuoripista.

Giorgio Bertola e Sarah Disabato (M5s) hanno evidenziato una serie di nodi da sciogliere sulla pratica dell’eliski, rispetto alla quale hanno comunque ribadito totale contrarietà per le implicazioni etiche, ambientali e di sicurezza.

Il consigliere Marin ha dato disponibilità a proporre ulteriori correzioni alla luce delle considerazioni emerse anche nel Gruppo di lavoro del Consiglio dedicato ad esaminare il testo, per arrivare ad una soluzione condivisa che consenta di portare in provvedimento in Aula in tempi rapidi.