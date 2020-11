"Carenza di vitamina D e Covid-19", una conferenza del professor Giancarlo Isaia

Prosegue il ciclo di conferenze “ Longevità e senescenza: come invecchiare in salute ” organizzato dalle Accademie delle Scienze e di Medicina di Torino e supportato dalla Bioindustry Park di Colleretto Giacosa .

L’argomento è di particolare attualità e già in occasione della prima ondata della pandemia, il Prof. Isaia, insieme al Prof. Enzo Medico, sulla base di consistenti dati scientifici, aveva ipotizzato la presenza di un ruolo della carenza di Vitamina D nell’influenzare le manifestazioni cliniche del COVID-19, soprattutto negli anziani. Successivamente, questo problema è stato studiato da molti gruppi di ricerca e molti risultati sono stati pubblicati su importanti riviste scientifiche internazionali, ottenendo importanti conferme, ma, poiché non ne è stato dimostrato un chiaro rapporto di causa/effetto, è ancora oggi oggetto di un acceso dibattito in tutto il mondo.