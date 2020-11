Legge di bilancio, Azione: "Mancano i soldi per l'innovazione e l'istituto IA di Torino"

“La mancanza di fondi nella legge di Bilancio da destinare all’Istituto italiano per l’intelligenza artificiale di Torino dimostra come il governo Conte ama annunci e pubblicità ma non i fatti concreti”. Lo dichiarano Giulia Pastorella, responsabile Innovazione di Azione e Claudio Lubatti, coordinatore regionale del Piemonte

“Dopo la pubblicazione della strategia su AI e la consultazione pubblica che si è conclusa a fine ottobre, pensavamo – dicono i due esponenti del partito di Carlo Calenda - che per una volta il governo stesse imboccando la strada giusta per investire e supportare un ambito importantissimo per lo sviluppo del paese. E invece, anche in questo caso, ci sbagliavamo.